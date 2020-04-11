«Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
Диетолог Маргарита Королева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как чувствует себя народная артистка РСФСР.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев
Близкая подруга художественного руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной диетолог Маргарита Королева в эксклюзивном интервью рассказала о самочувствии певицы. По ее словам, 70-летняя народная артистка РСФСР находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
«По-прежнему оно остается тяжелым. По крайней мере, оно стало стабильным, не ухудшается. У врачей появилось хорошее настроение и вера в то, что все далее будет проходить более успешно. Все реакции исключительно индивидуальны организма, поэтому, по крайне мере, уже стабильность есть и это нас уже всех радует. Ситуация в начале пути она была тяжелее», — сказала Маргарита Королева.
Диетолог отметила, что 12 апреля врачи намерены снять Надежду Бабкину с аппарата ИВЛ и перевести на кислород.
Ранее 5-tv.ru писал о самочувствии госпитализированной Надежды Бабкиной.
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