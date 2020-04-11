В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев

Нелегальный хостел закрыли на карантин из-за 14 постояльцев с симптомами ОРВИ в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, инцидент произошел 11 апреля в деревне Новосергиевка Всеволожского района.

На место выехали представители Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции. У больных были взяты пробы на коронавирус.

«В оперативный штаб Ленобласти поступила информация о нелегальном хостеле в Новосергиевке. Рейд Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД выявил общежитие, где проживали 154 человека, 14 из которых с симптомами ОРВИ проживали изолированно. Роспотребнадзором у заболевших взяты анализы на коронавирус, объект проживания закрыт на карантин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец нелегальной гостиницы обязался обеспечить больных охраной, питанием и предметами первой необходимости.

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