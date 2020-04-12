Самоизоляция любви: Российские женщины перечислили, что их бесит в мужьях
В условиях самоизоляции из-за коронавируса многие жены обнаружили в своих благоверных массу недостатков и неприятных привычек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gary Burchill, /Ovsyannikova Yulia, /West Coast Surfer, /David Oxberry /CHROMORANGE / Bilderbox
Оказавшись вместе со своими семьями в изоляции от внешнего мира из-за пандемии коронавируса, российские женщины, многие неожиданно для себя обнаружили в своих мужьях массу недостатков и неприятных привычек.
На одном из популярных форумов в Instagram женщин попросили поделиться, что их бесит в благоверных больше всего. Отвечали интернет-пользовательницы с большим энтузиазмом. Как подметил «Рамблер», большинство раздражает необходимость постоянно готовить пищу.
«Что есть будем? Принеси что-нибудь перекусить? Приготовь сегодня мяско… От этих вопросов хочется застрелиться. Ненавижу!» — приводит интернет-портал одну из таких претензий.
Оказалось также, что многих бесит не только бесконечная готовка, но и сам процесс совместной трапезы.
«Издает ужасные звуки во время еды. Хлюпает, чмокает, полоскает жидкости у себя во рту…»
«Бесит, что любую еду пихает майонез», — жалуются женщины.
На третьем месте вопрос «а где моя…» и неспособность мужей найти что-либо дома без помощи супруги, даже в холодильнике.
В перечень самых распространенных претензий также попали чересчур активный просмотр телевизора, сопровождаемый выкриками и комментариями, слишком долгое сидение в туалете, чихание, привычка есть в постели, постоянные жалобы на здоровье уверенность в том, что все будет плохо. Нашлись и такие, которых бесит дыхание мужа.
Ранее известный психолог Михаил Лабковский рассказал 5-tv.ru, как супругам пережить вынужденную самоизоляцию и не развестись.
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