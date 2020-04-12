В Москве умерли 14 пациентов с COVID-19 в возрасте от 51 до 82 лет. Об этом сообщает оперштаб.

Согласно официальной информации, у скончавшихся была подверждена пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Также у них были диагностированы сопутствующие заболевания, среди которых - гипертония, сахарный диабет, болезни сердца и их последствия.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 13 584, что на 1667 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 1045 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 1,18 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 106 человека. За сутки скончались 12 пациентов больниц.

С 13 по 19 апреля в Москве введен режим пропусков. Их оформление начнется с понедельника, а уже с 15 апреля без них передвигаться будет уже нельзя. Заказать пропуск можно будет на портале Mos.ru.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112