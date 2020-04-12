Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на федеральном телеканале рассказал об интенсивности графика Владимира Путина в условиях неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

По словам представителя Кремля, глава государства во время самоизоляции работает более интенсивно, нежели в обычных условиях. Кроме того, президент РФ испытывает нехватку живого общения с людьми.

«Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность, наверное, проводить это прямое общение никоим образом не влияет на интенсивность его графика. График не то что такой же, он гораздо более интенсивный, чем в обычный период», — цитируют Дмитрия Пескова «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина.