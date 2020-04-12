Представитель Кремля отметил, что президенту России в настоящее время не хватает живого общения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на федеральном телеканале рассказал об интенсивности графика Владимира Путина в условиях неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

По словам представителя Кремля, глава государства во время самоизоляции работает более интенсивно, нежели в обычных условиях. Кроме того, президент РФ испытывает нехватку живого общения с людьми.

«Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность, наверное, проводить это прямое общение никоим образом не влияет на интенсивность его графика. График не то что такой же, он гораздо более интенсивный, чем в обычный период», — цитируют Дмитрия Пескова «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина.

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля
12 апр
Коронавирус заподозрен у 86 человек в доме-интернате на Смоленщине
12 апр
Глава Минэнерго объяснил намерение запретить импорт дешевого бензина
12 апр
Коронавирус подозревают у 12 человек в клинике имени Пирогова СПбГУ
12 апр
Самоизолировавшиеся притесняют людей с лишним весом? — мнение Мараховского
12 апр
Минкомсвязи разработало приложение для выдачи цифровых пропусков
12 апр
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
12 апр
Взвинченные на имбирь цены вернулись к рыночным показателям
12 апр
Видео дезинфекции улиц Москвы на фоне борьбы с коронавирусом
12 апр
Дело было в самоизоляции, делать было нечего: кошачий показ мод покорил пользователей сети
+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля

Последние новости

21:59
Взорвется ли одна из самых ярких звезд, Бетельгейзе?
21:48
«Ни грамма!» — Волочкова похвасталась, что держит вес на карантине и рассказала как
21:34
ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен
21:16
Видео: Лахта Центр зрелищно поздравил петербуржцев с Днем космонавтики
21:13
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки
21:03
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля

Сейчас читают

Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок