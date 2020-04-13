Предприниматели не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
Бизнес лишат возможности получить страховку за понесенные в период пандемии убытки.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Владельцы предприятий не получат страховых выплат, призванных покрыть убытки из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителе компаний.
Чтобы клиент имел право на страховку, он должен понести материальный ущерб, как, например, в случае наводнения или пожара. Коронавирус же такого вида убытков не принес.
По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, сами участники рынка серьезных прямых потерь от пандемии не ощутят, однако косвенные убытки в виде снижения продаж в некоторых отраслях уже перевалили за 50%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское правительство расширило список пострадавших от коронавируса сфер бизнеса. Утвержденный ранее перечень включал в себя девять отраслей экономики.
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