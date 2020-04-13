По информации Минкомсвязи, вывозной рейс осуществит «Аэрофлот».

Российских граждан вывезут из Израиля 20 апреля

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россиян из Израиля планируют вывезти 20 апреля. Информация об этом появилась в специально созданном телеграм-канале Минкомсвязи РФ, сообщает ТАСС.

«Вылет рейса Тель-Авив — Москва состоится 20 апреля 2020 в 14:35 (местное время). Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе „Аэрофлота“, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе», — уточняется в обращении ведомства.

Известно, что вывозной рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

Чтобы получить возможность вернуться из-за рубежа в Россию, в настоящее время требуется заполнить специальный бланк на сайте «Госуслуги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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