Российские правоохранительные органы фиксируют рост преступности на фоне ситуации с коронавирусом, однако эти случаи не носят системного характера. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« Очень важно призвать всех не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев. Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует нашего повышенного внимания », — сказал он.

Журналисты задали официальному представителю Кремля уточняющий вопрос, не наблюдается ли возврат в 1990-е, о чем пишут в соцсетях. Песков ответил, что «у страха глаза велики», поэтому истеричным проявлениям поддаваться не нужно.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ рассказал о государственной поддержке россиян из-за падения доходов на фоне необходимых ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, меры разрабатываются для семей с детьми, представителей малого и среднего бизнеса.

Ожидается, что пик заболеваемости коронавирусом в России произойдет в конце апреля — начале мая. Снятие ограничительных мер в Московской и Ленинградской областях может произойти в середине июня, а в других субъектах РФ — на месяц раньше.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам.