Песков призвал не поддаваться истерике из-за заявлений о «возвращении» 1990-х
Официальный представитель Кремля пояснил, что намерено делать государство для поддержки населения в условиях ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Российские правоохранительные органы фиксируют рост преступности на фоне ситуации с коронавирусом, однако эти случаи не носят системного характера. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Журналисты задали официальному представителю Кремля уточняющий вопрос, не наблюдается ли возврат в 1990-е, о чем пишут в соцсетях. Песков ответил, что «у страха глаза велики», поэтому истеричным проявлениям поддаваться не нужно.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ рассказал о государственной поддержке россиян из-за падения доходов на фоне необходимых ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, меры разрабатываются для семей с детьми, представителей малого и среднего бизнеса.
Ожидается, что пик заболеваемости коронавирусом в России произойдет в конце апреля — начале мая. Снятие ограничительных мер в Московской и Ленинградской областях может произойти в середине июня, а в других субъектах РФ — на месяц раньше.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам.
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