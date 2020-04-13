Официальный представитель Кремля пояснил, что намерено делать государство для поддержки населения в условиях ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские правоохранительные органы фиксируют рост преступности на фоне ситуации с коронавирусом, однако эти случаи не носят системного характера. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важно призвать всех не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев. Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует нашего повышенного внимания», — сказал он.

Журналисты задали официальному представителю Кремля уточняющий вопрос, не наблюдается ли возврат в 1990-е, о чем пишут в соцсетях. Песков ответил, что «у страха глаза велики», поэтому истеричным проявлениям поддаваться не нужно.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ рассказал о государственной поддержке россиян из-за падения доходов на фоне необходимых ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, меры разрабатываются для семей с детьми, представителей малого и среднего бизнеса.

Ожидается, что пик заболеваемости коронавирусом в России произойдет в конце апреля — начале мая. Снятие ограничительных мер в Московской и Ленинградской областях может произойти в середине июня, а в других субъектах РФ — на месяц раньше.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам.

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
13 апр
Роспотребнадзор: примерно у 40% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов
13 апр
Лукашенко заявил, что в Белоруссии от коронавируса не умер ни один человек
13 апр
YouTube по требованию Роскомнадзора разблокировал видео обращения Путина
13 апр
Голикова призвала не бояться статистики по инфицированным коронавирусом
13 апр
Путин: ошибки чиновников в борьбе с COVID-19 будут расценены как преступная халатность
13 апр
Голикова: рост заболеваемости в столице и Подмосковье может прекратиться до мая
13 апр
Стас Михайлов, переболевший коронавирусом, призвал россиян оставаться дома
13 апр
Силы и средства Минобороны РФ могут привлечь к борьбе с коронавирусом
13 апр
Путин заявил, что обстановка с коронавирусом меняется «не в лучшую сторону»
+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

20:37
Кэти Топурия обнажилась в весеннем лесу — фото
20:28
Сокращение добычи нефти: что сделка ОПЕК+ значит для России и остальных стран
20:14
Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото
20:00
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
19:56
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов
19:48
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами

Сейчас читают

Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя?
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок