Мощные взрывы снова звучат в Идлибской зоне деэскалации — саперы ведут разминирование поселка Хан Аль Сибиль, освобожденного от боевиков.

Уходя, террористы в буквальном смысле нашпиговали дома и улицы взрывными устройствами. Вся территория населенного пункта — сплошное минное поле.

Под землей военные нашли сразу несколько бункеров, а в них — целые арсеналы. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев все увидел. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Сирии возвращается к мирной жизни поселок в Идлибской зоне деэскалации. В освобожденном населенном пункте военные нашли подземные ходы и бункеры, которые использовали боевики.