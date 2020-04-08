Саперы ведут разминирование поселка в Идлибской зоне деэскалации
Населенный пункт в Сирии был освобожден от боевиков.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Мощные взрывы снова звучат в Идлибской зоне деэскалации — саперы ведут разминирование поселка Хан Аль Сибиль, освобожденного от боевиков.
Уходя, террористы в буквальном смысле нашпиговали дома и улицы взрывными устройствами. Вся территория населенного пункта — сплошное минное поле.
Под землей военные нашли сразу несколько бункеров, а в них — целые арсеналы. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев все увидел. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Сирии возвращается к мирной жизни поселок в Идлибской зоне деэскалации. В освобожденном населенном пункте военные нашли подземные ходы и бункеры, которые использовали боевики.
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