Жителям столицы стали поступать СМС-уведомления от мошенников о штрафах за нарушения режима самоизоляции.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

ГИБДД начнет проверять специальные цифровые пропуска у водителей и пассажиров автотранспорта на въездах в Москву с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. На участках магистралей вблизи города ожидаются затруднения в движении.

В связи с этим полиция напоминает, что гражданам нужно планировать время поездок и заранее оформлять спецпропуска на портале mos.ru и по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

На фоне ужесточения карантинных мер в Москве активизируются мошенники. Об этом отдельно рассказали в полицейском главке. В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о поступающих жителям столицы СМС-уведомлениях с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции.

Правоохранители сообщают: протоколы о нарушении режима самоизоляции составляют только должностные лица.

Ранее 5-tv.ru писал, что вестибюли 20 станций метро Москвы закрыли из-за низкой нагрузки.

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Тема:
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