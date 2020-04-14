Правительство РФ выделило 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
Средства пойдут на выплаты медикам, оказывающим помощь заразившимся СОVID-19 гражданам.
Фото: www.globallookpress.com / Russian Government
Правительство России выделило из резервного фонда 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом Министерству обороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству, ФСБ, ФСИН и Управлению по делам президента РФ. Соответствующее постановление, подписанное главой кабинета министров Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, деньги предназначаются для выплат медикам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом гражданам. 2,3 миллиарда рублей из этой суммы получит Минобороны, 21,8 миллиона — Росгвардия.
Ранее сообщалось, что правительство выделило на дополнительные выплаты медикам 50 миллиардов рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал, что на борьбу с коронавирусом будет направлено еще порядка 640 миллионов рублей из резервного фонда.
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