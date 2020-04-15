В поселке Новосергиевка рядом с хостелом, где были зафиксированы инфицированные COVID-19, разворачивают мобильный госпиталь.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Уголовным делом обернулось уже настоящее массовое заражение мигрантов в Ленинградской области.

В поселке Новосергиевка коронавирус подтвержден у 35 постояльцев хостела. Несколько дней назад заболевших было меньше. Тогда иностранцев посадили на самоизоляцию. Но субарендатор ее не обеспечил. Теперь рядом с хостелом разворачивают мобильный госпиталь.

У ворот нелегального общежития — постоянно дежурит полиция. Хостел закрыли на карантин еще в минувшую субботу.

Анна Калачева передает с места событий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ начал проверку по факту массового заражения коронавирусом в больнице Уфы.

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