Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса. Как сообщают «Известия», сети вынуждены выделять дополнительные средства на уничтожение скоропортящихся продуктов.

По словам пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ильи Власенко, дополнительные издержки ритейлеров за март составляют почти 1,4 млрд рублей. Предприниматели выразили желание передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, но для этого власти должны узаконить такую возможность.

В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом. На фоне новостей о распространении коронавируса в столице, москвичи первыми в стране начали активно запасаться продуктами и товарами впрок. Тогда в магазинах резко увеличился спрос на санитайзеры, туалетную бумагу, гречку и рис — максимум на треть.

Из-за ажиотажа полки в некоторых магазинах опустели и власти посоветовали ритейлерам сформировать крупный запас товаров. В случае с Москвой — продукции должно быть в наличии более чем на два месяца. Однако вместо очередного скачка спроса было зафиксировано падение продаж — в среднем на 30%. В итоге, сети вынуждены списывать все больше продукции с коротким сроком годности.

Чтобы направлять на благотворительность товары, у которых истекает срок годности, нужно изменить действующее законодательство. В настоящее время по закону передача продукции на благотворительность фактически приравнивается к ее продаже, так как предприниматели обязаны уплачивать НДС и налог на прибыль за товары, которые безвозмездно отправляются нуждающимся. Владельцы торговых сетей попросили правительство рассмотреть данную проблему, чтобы компании смогли, в том числе снизить расходы на списание и утилизацию продукции. Однако пока вопрос с налогами остается открытым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ОНФ в Петербурге убедился в наличие продуктов первой необходимости на прилавках.

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