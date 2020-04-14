В российском МИД дали рекомендацию Штатам, кого из на самом деле причастных к дезинформации о пандемии COVID- 19 следует привлечь к ответственности.

«Шедевральная деза»: Захарова высказалась об обвинениях США о коронавирусе

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса из числа сотрудников издания New York Times.

«СМИ: „Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответу всех причастных к ‚дезинформации‘ о пандемии“. Начните с „Нью-Йорк Таймс“. Материл „Долгая война Путина против американской науки“ — это шедевральная деза», — написала Захарова в Facebook

Ранее на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни американское правительство выступит с заявлением относительно взносов США в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а именно, их возможных сокращений. В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации, увязывая это с проблематичными отношениями с Китаем. Позиция Трампа заключается в том, что его команда не довольна итогами работы ВОЗ — подразделения ООН — по работе по противодействию COVID- 19.

Также госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью американской радиостанции Good Morning Orlando, что США в подходящее время привлекут к ответственности тех, кто не полностью предоставлял информацию о COVID-19 или участвовал в дезинформации.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 119 тысяч человек скончались.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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