Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса

Россияне чаще всего интересовались в марте этого года вакансией водитель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование специалистов аналитического центра «Авито Работа».

В ТОП-10 самых популярных профессий в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 также вошли: электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.

При этом аналитики «Авито» отметили, что в среднем россияне стали реже искать работу. Так, по сравнению с февралем число поисковых запросов по вакансии водитель снизилось на 16%.

Сильнее всего это снижение заметно по запросу «электрик» — в марте работу этого профиля искали на 30% реже, чем месяцем ранее. По курьерам снижение составило 23%, администраторам — 21%, грузчикам и поварам — по 19%.

Объяснить это можно введением режима самоизоляции из-за коронавируса. Частично соискатели перечисленных профессий сфокусировались на поиске работы, которую можно делать из дома. Так, число запросов «работа на дому» увеличилось на 15%, а «работа с ежедневной оплатой» — на 10%.

Как сообщал 5-tv.ru, более половины россиян готовы променять самоизоляцию на возможность работать. Возобновить трудовую деятельность чаще всего мечтает молодежь и люди с доходом выше 80 тысяч рублей в месяц.

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