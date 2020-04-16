Аллерголог предупредила о новом потенциальном способе распространения коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что аллергики находятся в группе риска заражения коронавирусом. В связи с этим она отметила, что в период цветения тополя медицинская помощь понадобится большему количеству больных.

По словам эксперта, в предыдущие годы, ближе к лету, в период обострения аллергии многие из таких пациентов уезжали из своего региона, однако теперь из-за режима самоизоляции не смогут этого сделать. Несмотря на то, что данных о прямой связи аллергии с COVID-19 нет, Логвина напомнила, что среди аллергиков есть люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом, а также те, у кого происходит обострение в сезон цветения.

«Обычно такое обострение возникает как раз в конце апреля и длится весь май, после чего в меньшей степени продолжается до конца лета», — добавила врач в интервью НСН.

Она также заявила, что если распространение коронавирусной инфекции не будет остановлено к середине июня, то тополиный пух станет новым мощным фактором, который повысит заражаемость.

«А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», — резюмировала аллерголог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России общее число зараженных COVID-19 достигло 24 490 человек. Общее число жертв в стране увеличилось до 198. Выздоровели 1 986.