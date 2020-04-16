ДНР и Украина завершили процедуру обмена пленными в Донбассе

Первый в 2020 году обмен удерживаемыми в результате конфликта на юго-востоке Украины лицами между Донецком и Киевом завершился близ Горловки, пишет ТАСС.

Как сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, в ходе процедуры Киев передал Донецку десять человек, а ДНР Украине — девять.

«Обмен закончился», — сказал журналистам Грызлов.

По его словам, Киев тормозил решение об обмене с непризнанной Донецкой народной республикой. Достигнуть договоренностей удалось только после того, как к переговорам были подключены чиновники высшего уровня из администрации.

Ранее 5-tv.ru писал, что обмен пленными начался под Горловкой в районе КПП «Майорск». В ходе операции стороны планировали передать друг другу удерживаемых по формуле «8 на 10».