ДНР и Украина завершили процедуру обмена пленными в Донбассе
Обмен удерживаемыми в результате конфликта на юго-востоке Украины лицами состоялся впервые за 2020 год.
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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий, 5-tv.ru
Первый в 2020 году обмен удерживаемыми в результате конфликта на юго-востоке Украины лицами между Донецком и Киевом завершился близ Горловки, пишет ТАСС.
Как сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, в ходе процедуры Киев передал Донецку десять человек, а ДНР Украине — девять.
«Обмен закончился», — сказал журналистам Грызлов.
По его словам, Киев тормозил решение об обмене с непризнанной Донецкой народной республикой. Достигнуть договоренностей удалось только после того, как к переговорам были подключены чиновники высшего уровня из администрации.
Ранее 5-tv.ru писал, что обмен пленными начался под Горловкой в районе КПП «Майорск». В ходе операции стороны планировали передать друг другу удерживаемых по формуле «8 на 10».
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