Обмен удерживаемыми из-за конфликта в Донбассе лицами начался между Донецком и Киевом, пишет «Интерфакс». Отмечается, что процедура проходит по формуле «8 на 10». Как сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, это первый в текущем 2020 году обмен пленными между ДНР и Украиной.

«Подготовка к обмену обсуждалась в рамках контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию», — заявил Грызлов.

Обмен происходит в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» около Горловки. На месте событий работают наблюдатели ОБСЕ, представители омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сотрудники центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с удерживаемыми лицами доставлен на место для обмена с Киевом. Предварительно до начала операции они проходили процедуру дактилоскопии. Работа контрольно-пропускного пункта была ранее приостановлена с 21 марта в связи с пандемией коронавируса.