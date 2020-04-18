Главврач Коммунарки назвал средний возраст умерших от коронавируса пациентов
Денис Проценко сам переболел COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о пациентах с коронавирусом, которых не удалось спасти.
По данным доктора, средний возраст умерших с диагностированным COVID-19 в инфекционной больнице составляет 68,1 года.
Главврач больницы акцентировал внимание на том, что большинство пациентов имели сопутствующую патологию, например, в виде сахарного диабета, а также хронической сердечной недостаточности и других заболеваний.
31 марта у главврача больницы в Коммунарке был диагностирован коронавирус. Он попросил граждан не переживать за его здоровье и отметил, что продолжает работать удаленно — в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций. 15 апреля стало известно, что у Проценко получены два отрицательных теста на COVID-19.
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