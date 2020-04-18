Авиакомпания не может отказать пассажиру в возврате средств, ссылаясь на отсутствие у нее денег.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Россияне могут вернуть деньги даже за авиабилеты, которые покупались по невозвратному тарифу, если полет не состоялся из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

«В случае если полет должен был быть осуществлен в период запрета международного авиасообщения, то отказ пассажира от авиабилета является вынужденным, и он вправе требовать возврата оплаты», — цитирует эксперта «Прайм».

По словам юриста, для возврата средств пассажир или его представитель должны направить соответствующий запрос в авиакомпанию. В нем нужно сослаться на положения статьи 451 Гражданского кодекса РФ — «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств».

Если перевозчик отказывается вернуть деньги за билет, то пассажир имеет полное право обратиться с иском в суд. Свечникова подчеркнула, что авиакомпания не может отказать в возврате средств на основании отсутствия у нее денег. В последнее время перевозчики все чаще используют этот аргумент.

«Те обстоятельства, на которые ссылаются авиакомпании, не освобождают их от имеющей место обязанности по возврату денежных средств пассажирам за билеты», — сказала она.

Стоит иметь в виду, что это правило не распространяется на полеты, которые запланированы на период после снятия запрета на международное авиасообщение. Отказ от путешествия в таком случае будет считаться добровольным. Также стоит помнить, что внутри России перелеты не были запрещены. Поэтому в этих случаях авиакомпания не должна возвращать полную стоимость билета. Наконец, при обслуживании в иностранной авиакомпании возврат денег за билет осуществляется согласно законодательству страны, в которой она зарегистрирована.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» приостановил продажи авиабилетов на международные рейсы до 1 августа. Российский авиаперевозчик ждет, когда наступит определенность с возобновлением воздушного сообщения с зарубежными странами.

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Тема:
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