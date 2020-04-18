У москвичей с коронавирусом и их близких аннулировали 554 пропуска

Жители столицы пытались получить цифровые разрешения для передвижения по столице на транспорте.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем, Дмитрий Коротаев

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Эпидемия коронавируса

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у зараженных коронавирусом жителей. Кроме того, разрешения были отозваны у близких людей инфицированных COVID-19.

«Аннулированы 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, или проживающих с ними, которые должны соблюдать обязательную самоизоляцию», — цитирует Эдуарда Лысенко Telegram-канал Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что, несмотря на обязанность соблюдения карантина, указанные жители Москвы намеревались получить цифровые пропуска для передвижения по столице на транспорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве начнут выдавать бесплатные лекарства не только пациентам с COVID-19, но и с ОРВИ.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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