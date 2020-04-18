Супруг Аллы Пугачевой выложил в сеть видео, снятое во время прогулки вокруг знаменитого замка в Подмосковье.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис выложил видео, снятое во время прогулки вокруг знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь. На кадрах 43-летний супруг Аллы Пугачевой неспешно идет по улице. На лице юмориста красуются темные усы.

«Снег прошел, погодка замечательная! Вот иду, дышу, вокруг дома с ночевкой, как раньше говорилось. Птицы поют, хорошо…», — цитирует Максима Галкина «Утро.ру».

Instagram @maxgalkinru

Для подписчиков кардинальные изменения во внешности знаменитости стали неожиданностью. Максим Галкин всегда отличался отсутствием растительности на лице. Теперь пользователи теряются в догадках — действительно ли муж Примадонны решил отпустить усы или применил одну из многочисленных масок во время записи ролика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин показал трогательное видео с Пугачевой в ее день рождения.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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