Видео: Максим Галкин кардинально изменил внешность в самоизоляции
Супруг Аллы Пугачевой выложил в сеть видео, снятое во время прогулки вокруг знаменитого замка в Подмосковье.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис выложил видео, снятое во время прогулки вокруг знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь. На кадрах 43-летний супруг Аллы Пугачевой неспешно идет по улице. На лице юмориста красуются темные усы.
«Снег прошел, погодка замечательная! Вот иду, дышу, вокруг дома с ночевкой, как раньше говорилось. Птицы поют, хорошо…», — цитирует Максима Галкина «Утро.ру».
Для подписчиков кардинальные изменения во внешности знаменитости стали неожиданностью. Максим Галкин всегда отличался отсутствием растительности на лице. Теперь пользователи теряются в догадках — действительно ли муж Примадонны решил отпустить усы или применил одну из многочисленных масок во время записи ролика.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин показал трогательное видео с Пугачевой в ее день рождения.
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