«Удаленка»: Синхронистка Ромашина исполнила элементы программы в ванне

Спортсменка выложила в сеть видеоролик, снятый во время самоизоляции из-за коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @svetlanaromashina

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина на своей странице в Instagram разместила домашнее видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

На кадрах ролика 30-летняя спортсменка, сначала соло, а потом вместе с маленькой дочерью, в ванне выполняет элементы своей программы.

«Новый режим», — коротко подписала публикацию Светлана Ромашина.

Instagram @svetlanaromashina

Подписчики пришли в восторг от увиденного, отметив красоту ног и грациозность синхронистки. Многочисленные комплименты в комментариях подчеркнули интерес юзеров к персоне спортсменки.

«Новый вид. Так и соревнования онлайн провести надо»

«Какие классные ноги»

«Самая лучшая! Ты — мой идол!»

«Прекрасные девочки!»

«Девчонки — класс! Дуэт олимпийский!» — пишут поклонники Светланы Ромашиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синхронистка Мария Шурочкина показала, как надо бороться с коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 апр
В Минздраве Башкирии осудили поступок сбежавших из-под карантина врачей
18 апр
Видео: Максим Галкин кардинально изменил внешность в самоизоляции
18 апр
«Домовенок Кузя»: полуторагодовалая дочь Нюши восхитила подписчиков
18 апр
Депутат Мособлдумы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет
18 апр
Правительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики
18 апр
У москвичей с коронавирусом и их близких аннулировали 554 пропуска
18 апр
«Русалка»: Анна Семенович от одиночества в самоизоляции начала целоваться с рыбами
18 апр
В Роспотребнадзоре ответили Лукашенко на критику тест-систем на коронавирус
18 апр
В США жертв COVID-19 начали хоронить в братских могилах
18 апр
Песков: Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля

Последние новости

19:21
В Минздраве Башкирии осудили поступок сбежавших из-под карантина врачей
19:04
Актер сериалов «Физрук» и «Кухня» экстренно госпитализирован в Москве
19:01
«Когда в душе ты Бейонсе»: бойфренд Бузовой зажег в костюме из подушки — видео
18:49
«А у меня только балкон»: Серябкина принимает солнечные ванны на берегу озера
18:39
«Удаленка»: Синхронистка Ромашина исполнила элементы программы в ванне
18:30
«Все время чем-то занимаемся»: лидер группы «Сплин» рассказал о плюсах самоизоляции

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Порноактриса Елена Беркова обнажилась в поддержку Кристины Асмус
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок