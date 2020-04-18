«Удаленка»: Синхронистка Ромашина исполнила элементы программы в ванне

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина на своей странице в Instagram разместила домашнее видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

На кадрах ролика 30-летняя спортсменка, сначала соло, а потом вместе с маленькой дочерью, в ванне выполняет элементы своей программы.

«Новый режим», — коротко подписала публикацию Светлана Ромашина.

Instagram @svetlanaromashina

Подписчики пришли в восторг от увиденного, отметив красоту ног и грациозность синхронистки. Многочисленные комплименты в комментариях подчеркнули интерес юзеров к персоне спортсменки.

«Новый вид. Так и соревнования онлайн провести надо»

«Какие классные ноги»

«Самая лучшая! Ты — мой идол!»

«Прекрасные девочки!»

«Девчонки — класс! Дуэт олимпийский!» — пишут поклонники Светланы Ромашиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синхронистка Мария Шурочкина показала, как надо бороться с коронавирусом.