«Удаленка»: Синхронистка Ромашина исполнила элементы программы в ванне
Спортсменка выложила в сеть видеоролик, снятый во время самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @svetlanaromashina
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина на своей странице в Instagram разместила домашнее видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
На кадрах ролика 30-летняя спортсменка, сначала соло, а потом вместе с маленькой дочерью, в ванне выполняет элементы своей программы.
«Новый режим», — коротко подписала публикацию Светлана Ромашина.
Подписчики пришли в восторг от увиденного, отметив красоту ног и грациозность синхронистки. Многочисленные комплименты в комментариях подчеркнули интерес юзеров к персоне спортсменки.
«Новый вид. Так и соревнования онлайн провести надо»
«Какие классные ноги»
«Самая лучшая! Ты — мой идол!»
«Прекрасные девочки!»
«Девчонки — класс! Дуэт олимпийский!» — пишут поклонники Светланы Ромашиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что синхронистка Мария Шурочкина показала, как надо бороться с коронавирусом.
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