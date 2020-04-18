Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 апреля

Погибшие и пострадавшие на 18 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 269 386 человек. Болезнь унесла 154 360 жизней. Вылечились 573 268 человек.

Ситуация в России

В России общее число зараженных COVID-19 достигло 32 084 человек. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 275.

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить еще один электронный больничный на период с 20 по 30 апреля на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, аналогичный действующему с 6 по 19 апреля.

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. По словам главы государства, риски заражения по-прежнему высоки, вследствие чего необходимо оперативно принимать меры по борьбе с COVID-19.

Госдума приняла во втором и сразу в окончательном третьем чтении ряд законов по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. Речь, в частности, о социальных выплатах для семей с детьми от трех до семи лет. Они будут назначаться, исходя из доходов на момент подачи заявления.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса в регионе до 30 апреля.

Тридцать человек оштрафованы в парках Петербурга 17 апреля за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Инспекторы комитета по законности и правопорядку начали патрулировать городские скверы в рамках реализации мер по предотвращению распространения инфекции.

Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены. Глава РФ поручил силовым ведомствам изменить время проведения Парада Победы в Москве. Такое решение российский лидер принял в связи со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом в стране.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам перед совещанием с правительством поручил отменить подоходный налог (НДФЛ) на выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава РФ обратился к министру финансов Антону Силуанову с требованием внести соответствующие изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников.

Ситуация в мире

Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в лаборатории Уханя. Профессор Люк Монтанье считает, что SARS-CoV-2 мог получиться при попытке найти вакцину против СПИДа.

Итальянские и испанские ученые обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах. Как пишет Metro, такой симптом чаще всего появляется у детей и подростков.

В США зарегистрировано почти 707 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 32 230 человек.

Между тем Трамп заявил журналистам, что пик коронавируса в США пройден. Вашингтон постепенно отменяет ограничения, связанные с эпидемией.

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