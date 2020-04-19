В Кремле рассчитывают увидеть признаки выхода на плато по коронавирусу после 20 апреля

Пресс-секретарь президента России отметил, что из-за угрозы распространения инфекции экономика РФ находится в кризисном состоянии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /European Centre For Disease Prev; ИЗВЕСТИЯ / Дружинин Алексей, Алексей Майшев, Константин Кокошкин, Александр Казаков,

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью федеральному телеканалу заявил, что рассчитывает увидеть первые признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом после 20 апреля.

«Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что страна находится в условиях самоизоляции на протяжении трех недель и предположил, что в ближайшее время возникнет необходимость принятия соответствующих решений о дальнейшем режиме.

«На следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это «очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан». Дмитрий Песков отметил, что в условиях распространения коронавируса необходимо «не дать задохнуться» экономике, которая, по его словам, находится «в тяжелом, кризисном состоянии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как меры государственной поддержки уже помогли россиянам справиться с трудностями в условиях пандемии.

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