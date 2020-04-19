Врач предупредил россиян о последствиях частой дезинфекции рук
Дерматолог Лариса Алексеева отметила, что в условиях распространения коронавируса гигиенические процедуры обязательны.
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Дерматолог Лариса Алексеева предупредила жителей РФ о последствиях частой дезинфекции рук. По словам специалиста, тщательное мытье и обработка антисептиками смывают с кожи флору, которая способствует сохранению иммунитета.
Врач выразила предположение, что после окончания пандемии коронавируса многим потребуется помощь медиков. Лариса Алексеева отметила, что уже сейчас россияне жалуются на состояние кожи. Несмотря на это, в условиях угрозы распространения COVID-19 гигиенические процедуры обязательны.
«У всех возникают различные дерматиты на почве тщательного мытья рук. Конечно, эти средства все высушивают, и они смывают не только патогенную микрофлору, но и флору, которая сохраняет наш кожный иммунитет. <…> Сейчас мы переживем это сложное время, и потом уже начнем нашу кожу лечить», — цитирует Ларису Алексееву Nation News.
Дерматолог порекомендовала тем, кто имеет склонность к дерматитам и экземам носить перчатки, а также мазать руки увлажняющим и питательным кремом.
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