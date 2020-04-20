Какие профессии оказались самыми востребованными в период пандемии COVID-19

К другим реалиям приспосабливается и рынок труда. В центре занятости, куда сейчас можно встать на учет дистанционно, все собеседования с работодателями проводят по Skype.

Спрос сейчас на тех сотрудников, которые владеют технологиями удаленной работы. О самых востребованных в период пандемии профессиях узнал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Поляков. Подробности в репортаже.

Из-за пандемии Алексей Барышников остался без работы. На его предприятии, как и на многих других, часть персонала сократили. Выход был только один — встать на учет в службу занятости и как-то жить с двумя детьми на пособие по безработице до лучших времен. Но дома долго сидеть не пришлось. Без работы он пробыл одну неделю. Алексея пригласили на другой завод, который как раз искал мастеров.

«Условия труда отличные, заработная плата конкурентоспособная на рынке труда, я даже считаю достаточно высокая по меркам Рязани. Любая работа сложная, главное, чтобы она нравилась, когда она нравится, она всегда будет легче», — говорит слесарь Алексей Барышников.

Металлургический завод куда устроился Алексей — как и много других предприятий с непрерывным циклом производства не останавливался ни на день. Алексей проработал там неделю, но уже решил, что не станет менять место даже после отмены режима самоизоляции.

«За последний месяц мы приняли порядка 10 человек, люди прошли предварительные собеседования. На сегодняшний день, они проходят обучение, осваивают профессию. Люди обучаемые, у них складывается все хорошо», — рассказывает начальник бюро по охране труда, промышленной безопасности и экологии завода Василий Лощинин.

Встать на учет в службу занятости и оформить пособие сейчас можно только дистанционно. За последний месяц количество обращений увеличилось в разы. Но и вакансий немало. Реальному сектору экономики традиционно нужны специалисты.

«Мы работаем конкретно с предприятиями, договариваемся о собеседовании. Это собеседование может быть проведено в дистанционном режиме и в режиме Скайп. Безработному гражданину предлагается перечень вакансий, мы созваниваемся с работодателем и уже работодатель конкретно назначает ему дату и время, когда он может прийти и пройти это собеседование», — отмечает директор ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» Анна Демидова.

В московской базе порядка 30 тысяч вакансий. Среди самых востребованных позиций — операторы колл-центров, грузчики, но в лидерах — курьеры, заработок которых в условиях пандемии вырос до 80 тысяч рублей в месяц. Хотя спрос есть и на других специалистов.

«С 26 марта мы трудоустроили порядка тысячи человек, как раз на самые простые вакансии, но есть и топовые уровни, это бизнес аналитики, которые зарабатывают порядка 150 тысяч рублей», — отмечает директор Центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

Облегчают поиск работы и современные технологии. Благодаря смартфону можно найти занятие по душе — рассказывает Наталия. Месяц назад она занималась автопрокатом в Сочи. Сейчас — на удаленке работает в сети.

«Уже в конце марта начал туристический поток заметно сбавляться, тогда стало понятно, что в апреле мы останемся совсем без работы. Я начала искать работу, и увидела, что требуется человек, который имеет опыт работы с почтовыми рассылками», — говорит жительница Сочи Наталия Акилова.

Рынок труда после пандемии станет более гибким — говорят социологи. Ни место жительства кандидата, ни его навыки уже не будут решающими факторами, важнее станет — обучаемость и желание.

«Значительно увеличится спрос на людей, которые владеют технологиями удаленного общения, технологиями информационного взаимодействия. Спрос на таких людей увеличится», — считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

И уже сейчас многие специалисты говорят о том что после так называемого коронакризиса нужен новый вид страховки — от безработицы. И тогда потерявший место смог бы рассчитывать не только на государственные пособия, но и на выплаты от страховых компаний.

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