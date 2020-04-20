Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации (ФМБА) Владимир Никифоров в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о странностях коронавируса. По его словам, COVID-19 оказывает совсем другое воздействие на организм — не такое, как классические ОРВИ. В частности, это проявляется в том, что самочувствие больных может не соответствовать изменениям в их легких.

«Судя по картине КТ, такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо», — цитирует инфекциониста URA.RU.

Как пояснил эксперт, такое состояние длится недолго, после чего зараженному неожиданно становится очень плохо.

Особенностью COVID-19, по мнению Никифорова, также является трудность в выявлении пневмонии. При коронавирусе ее не видно на рентгеновском снимке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки в Москве. Самому пожилому — 98 лет, самому молодому — 44.

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