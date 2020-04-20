Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

По словам Владимира Никифорова, зараженный COVID-19 может долгое время чувствовать себя довольно хорошо.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации (ФМБА) Владимир Никифоров в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о странностях коронавируса. По его словам, COVID-19 оказывает совсем другое воздействие на организм — не такое, как классические ОРВИ. В частности, это проявляется в том, что самочувствие больных может не соответствовать изменениям в их легких.

«Судя по картине КТ, такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо», — цитирует инфекциониста URA.RU.

Как пояснил эксперт, такое состояние длится недолго, после чего зараженному неожиданно становится очень плохо.

Особенностью COVID-19, по мнению Никифорова, также является трудность в выявлении пневмонии. При коронавирусе ее не видно на рентгеновском снимке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки в Москве. Самому пожилому — 98 лет, самому молодому — 44.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 апр
Вузы РФ готовятся начать учебный год в онлайн-формате
20 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 апреля
20 апр
Глава Минздрава призвал поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19
20 апр
Россия доставила из КНР в Молдавию медоборудование для борьбы с коронавирусом
20 апр
Патриарх Кирилл пожелал верующим прекращения пандемии COVID-19
20 апр
Демограф заявила, что после эпидемии СОVID-19 Россию ждет всплеск рождаемости
20 апр
Владимир Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России
20 апр
Выздоровевшая Ветлицкая изменила отношение к коронавирусной инфекции
20 апр
В Москве за сутки от коронавируса скончались 28 человек
20 апр
АСИ предложило приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий

Читайте также

+4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:33
ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых деньги сами плывут в руки
9:21
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
9:09
В России снизился спрос на алкоголь во время пандемии коронавируса
8:57
В Сирии стартовала программа «Водопровод в каждый дом»
8:48
«Как Сатин из Мулен Руж»: Дочь Якубовича сменила имидж накануне 22-летия
8:39
«Без комментариев»: Меган Маркл и принц Гарри отказались сотрудничать со СМИ

Сейчас читают

Светлая седмица 2020: приметы, традиции и обычаи
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок