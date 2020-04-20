Глава Минздрава назвал режим самоизоляции эффективным

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко оценил эффективность введенного режима самоизоляции по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что в последнее время рост поступления тяжелобольных в больницы приостановлен.

«Мы видим, что меры, которые принимаются, по разобщению, самоизоляции, эффективны. В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса (идет) очень гладко», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Однако Глава Минздрава добавил, что нужно следить за своим здоровьем, потому что хорошее самочувствие может быть обманчивым. У пациентов, своевременно обратившимся к врачам, шансы выздороветь намного больше, чем у тех, кто пытался лечиться самостоятельно или просто ждал улучшений состояния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях коронавируса.

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