ЧП случилось в ночь с 18 на 19 апреля.

В Петербурге объявили в розыск сбежавшего пациента с симптомами COVID-19

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пациента со всеми признаками коронавируса, сбежавшего от медиков в Санкт-Петербрге, объявили в региональный розыск.

Как стало известно 5-tv.ru, в ночь с 18 на 19 апреля примерно в 1.30 по московскому времени в одну из больниц города Ломоносов доставили 19-летнего молодого человека с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание. По результатам обследования, медики диагностировали молодому человеку пневмонию.

В соответствии с указом Минздрава РФ, пациента срочно госпитализировали в Кингисеппскую инфекционную больницу. Через несколько часов гражданин написал отказ от медицинского обслуживания и его повезли обратно в Ломоносов. Однако по дороге молодой человек пожаловался на сильное недомогание и попросил остановить автомобиль. Далее он оттолкнул медсестру и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении бежавшего пациента немедленно об этом сообщить.

Приметы нарушителя: европейский тип лица, худощавое телосложение, рост 175-180 сантиметров. Был одет в черную толстовку и темные спортивные штаны. Может находится в Северном административном округе Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии из-под карантина сбежали семь медиков.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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