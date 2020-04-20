СК возбудил уголовное дело на избивших врача из-за боязни COVID-19
Медики прибыли в жилой дом, чтобы взять анализ на коронавирус у одного из жильцов. За отказ сообщить у кого именно врач был избит нетрезвыми мужчинами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru
В Кировской области расследуют обстоятельства нападения на врача скорой помощи. Медработника жестоко избили после того, как он отказался сообщать к кому именно приезжал на вызов? Фельдшер брал анализ на коронавирус у одного из жильцов.
Полиция уже установила личности преступников.
Человек в белом — фельдшер скорой помощи. Опрокидывает одного из нападающих на него мужчин — с этого момента начинается видеозапись — и продолжает отбиваться.
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Это не было грабежом, не выглядит и банальным хулиганством. Мотивы следствию еще предстоит сформулировать, но то, о чем рассказывает сам потерпевший, вызывает глубокое недоумение. Бригада скорой прибыла, чтобы взять анализ на короновирус у пациента с симптомами. Сделали и собирались уезжать, когда в машину вломились подвыпившие мужчины.
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