Верховный суд РФ опробует практику проведения слушаний онлайн
Экспертны полагают, что новая технология пригодится и после окончания пандемии коронавируса.
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Фото, видео: ТАСС / Андреев Георгий, 5-tv.ru
Верховный суд России впервые проведет слушания дел по интернету. Стороны смогут участвовать в заседании не выходя из дома с помощью компьютера, ноутбука или планшета.
Пока в этом режиме запланировано рассмотрение гражданских исков. Участникам процесса необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить полномочия. Подключиться к видеоконференции можно по ссылке в личном кабинете.
Кстати, на прошлой неделе подобное онлайн-заседание впервые за всю историю провел Конституционный суд — рассматривалось дело петербургского порта «Морской фасад». Эксперты считают — новая технология будет актуальна и после пандемии. Например, для людей с ограниченными возможностями.
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