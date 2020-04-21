Экспертны полагают, что новая технология пригодится и после окончания пандемии коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС / Андреев Георгий, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Верховный суд России впервые проведет слушания дел по интернету. Стороны смогут участвовать в заседании не выходя из дома с помощью компьютера, ноутбука или планшета.

Пока в этом режиме запланировано рассмотрение гражданских исков. Участникам процесса необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить полномочия. Подключиться к видеоконференции можно по ссылке в личном кабинете.

Кстати, на прошлой неделе подобное онлайн-заседание впервые за всю историю провел Конституционный суд — рассматривалось дело петербургского порта «Морской фасад». Эксперты считают — новая технология будет актуальна и после пандемии. Например, для людей с ограниченными возможностями.

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