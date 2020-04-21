Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19
Владельцу предписывают бездействие, повлекшее опасные эпидемиологические последствия.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru, МВД РФ
Полиция задержала хозяина здания хостела в деревне Новосергиевка во Всеволожском районе Ленинградской области, где зафиксировали очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С задержанным проводится разбирательство.
Как писал 5-tv.ru, 10 апреля среди проживающих в здании трудовых мигрантов выявили первых зараженных в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. После этого в регионе резко поднялась статистика заболеваемости COVID-19. На сегодня там выявлено 123 инфицированных из 198 зараженных по области. Всего на территории хостела находились 472 человек. Владельцу дали предписание — обеспечить самоизоляцию, однако с тех пор постояльцы не раз покидали территорию. Теперь ему предписывают бездействие, повлекшее опасные эпидемиологические последствия.
Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, местные власти приняли решение организовать палаточный госпиталь рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг.
Ранее 5-tv.ru писал, что постояльцы нелегального хостела в Ленобласти, зараженные коронавирусом, работали в Петербурге.
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