Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19

Полиция задержала хозяина здания хостела в деревне Новосергиевка во Всеволожском районе Ленинградской области, где зафиксировали очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С задержанным проводится разбирательство.

Как писал 5-tv.ru, 10 апреля среди проживающих в здании трудовых мигрантов выявили первых зараженных в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. После этого в регионе резко поднялась статистика заболеваемости COVID-19. На сегодня там выявлено 123 инфицированных из 198 зараженных по области. Всего на территории хостела находились 472 человек. Владельцу дали предписание — обеспечить самоизоляцию, однако с тех пор постояльцы не раз покидали территорию. Теперь ему предписывают бездействие, повлекшее опасные эпидемиологические последствия.

Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, местные власти приняли решение организовать палаточный госпиталь рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг.

Ранее 5-tv.ru писал, что постояльцы нелегального хостела в Ленобласти, зараженные коронавирусом, работали в Петербурге.

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