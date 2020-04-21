По словам председателя правления Сбербанка, главная причина заключается в отсутствии возможностей.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, /Silas Stein, /Савостьянов Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоинтервью объяснил отказ властей от практики раздачи денег населению в условиях кризиса, возникшего из-за угрозы распространения коронавируса.

Председатель правления кредитной организации отметил, что главная причина заключается в отсутствии возможностей.

«Вот здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и тут: у нас нет такого количества снарядов. <…> Если США могут себе позволить эмитировать три триллиона долга и пустить их в экономику, то у нас нет такого рыночного источника денег», — цитирует Германа Грефа «Экономика сегодня».

Глава Сбербанка добавил, что Россия могла бы направить на помощь наиболее пострадавшим от распространения коронавируса гражданам и отраслям порядка десяти процентов ВВП — около 11 триллионов рублей. Герман Греф считает, что только после преодоления пандемии COVID-19 можно начинать работать над сокращением масштабов бедности.

"Сегодня мы ведем речь о том, как не допустить взрыва безработицы, взрыва неплатежеспособности и так далее", — подчеркнул Греф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как меры государственной поддержки уже помогли россиянам справиться с трудностями в условиях пандемии.

Тема:
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