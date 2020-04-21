Сообщение об аннулировании разрешения будет поступать на указанный при оформлении номер телефона или e-mail.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо

Тема:
Эпидемия коронавируса

Не прошедшие проверку цифровые пропуска в Москве будут аннулированы, сообщает Оперативный штаб столицы по борьбе с распространением коронавируса.

«Цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки… Все пропуска, не прошедшие проверки, аннулируются», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что при верификации пропусков проверяется корректность заполнения формы при оформлении. Для рабочих разрешений происходит сверка ИНН работодателя в базах федеральной налоговой службы. Помимо прочего москвичей проверяют по реестру граждан, обязанных соблюдать режим полной изоляции — пациенты с коронавирусом и контактировавшие с ними лица.

В случае если все данные были заполнены корректно, а пропуск аннулирован, необходимо подать заявку на оформление нового.

Разовые пропуска на посещение поликлиник могут стать недействительными при отсутствии подтверждения записи на прием к врачу.

Сообщение об аннулировании разрешения будет поступать жителям Москвы на указанный при оформлении номер телефона или адрес электронной почты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые правила пропускного режима вводятся с 22 апреля в Москве.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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