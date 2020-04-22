Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии назвали самый вероятный способ заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает издание RTL Today, исследования показали, что COVID-19 передается именно при близком контакте, в то время как возможность инфицироваться через поверхность предметов не получила подтверждения.

В своей работе ученые провели анализ по всему региону Хайнсберг, где было зафиксировано 1400 случаев заражения коронавирусом и 46 летальных исходов. Они брали образцы с дверных ручек, телефонов и туалетов, но выяснилось, что из них нельзя культивировать вирус.

«Нет значительного риска заразиться этой болезнью, когда вы ходите по магазинам. Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение более длительного периода времени были ближе друг к другу, например, на вечеринках», — рассказал глава института Хендрик Штреек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ назвала источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.