США приостанавливают прием иммигрантов из-за пандемии COVID-19
Указ, который собирается подписать Дональд Трамп, будет действовать два месяца, по истечении которых может быть продлен.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jaime Carrero, 5-tv.ru
Власти США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца на фоне экономических последствий пандемии COVID-19. Указ об этом, вероятно, уже сегодня подпишет Дональд Трамп.
Американский президент заявил, что таким образом Вашингтон сможет защитить права граждан, которые потеряли работу. Указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство в США. Трамп отметил, что это распоряжение через 60 дней может быть продлено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса.
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