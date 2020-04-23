Коронавирус подтвердился у двух домашних кошек в Нью-Йорке
У хозяев животных тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
Фото: www.globallookpress.com © Liz Gregg
Результаты теста на коронавирус у двух домашних кошек в Нью-Йорке оказались положительными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на федеральные власти.
«Это первые домашние животные в США с положительным результатом», — говорится в заявлении местного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Известно, что эти зараженные пушистые питомцы обитали в домах своих хозяев в абсолютно разных концах мегаполиса. Их владельцы обеспокоились нездоровыми симптомами у своих любимцев, и обратились к ветеринарам. Те, в свою очередь, сравнили результаты анализов кошек с данными тестов животных из Нью-Йоркского зоопарка, где уже был выявлен коронавирус. Там, в частности, зараженными оказались тигрица по кличке Надя, а также несколько особей львов.
Вместе с тем, у хозяев этих двух кошек тесты на COVID-19 оказались отрицательными. В сообщении американского ведомства подчеркивается: доказательств того, что домашние животные могут являться разносчиками этого вируса, пока нет.
В комментариях к этой статье далеко не все подписчики CNN оказались сердобольными в плане отношения к домашним питомцам. Многие возмутились, что когда в мире ежесуточно гибнут тысячи людей на фоне отсутствия вакцины и нехватки тестов, в Нью-Йорке почему-то решили проверить этих несчастных двух кошек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли животные заражать COVID-19 человека.
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