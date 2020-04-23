В Москве за сутки от коронавируса скончались 27 человек

За последние сутки в России коронавирус подтвердили у 5236 человек. Всего с начала распространения COVID-19 в нашей стране зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заболевания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Согласно информации Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Москве скончались еще 27 человек. Пациентам было от 38 до 90 лет. У многих ранее диагностировали гипертонию, хронический бронхит и диабет. Всего погибших от опасной инфекции в столице — свыше 280. Заражены — больше 30 тысяч. Резкий скачок заболеваемости зафиксирован в Мурманской области. За сутки COVID-19 нашли у 97 человек. В оперштабе региона отметили, что большинство случаев заражения выявили в поселке Белокаменка. Всего по стране с начала пандемии коронавирус подтвержден почти у 58 тысяч россиян. Выздоровели порядка 4,5 тысячи.

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Тема:
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