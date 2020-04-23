Камеры в Москве выявили за день 230 тысяч водителей без пропусков

Цифровые пропуска в столице начали проверять в автоматическом режиме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

В Москве подвели итоги первого дня работы системы автоматического контроля. Нарушений много, особенно, среди автомобилистов. Дорожные камеры выявили 230 тысяч машин, водители которых не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номер авто. Сейчас данные с камер обрабатываются, нарушителей оштрафуют на пять тысяч рублей.

Более примерными оказались пассажиры общественного транспорта: В метро не попали две с половиной тысячи человек. Их карты не были привязаны к цифровому пропуску. Внести данные можно на интернет-портале, с помощью смс-сообщения или по телефону. Процедура занимает несколько минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. В первую очередь цифровую платформу планируется внедрить в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях.

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Тема:
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