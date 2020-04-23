В Китае выздоровели более 93% заболевших коронавирусом
Всего в Поднебесной эпидемия СОVID-19 унесла жизни 4632 человек Смертность в среднем по стране составила 5,59%.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sven Hoppe, 5-tv.ru
В КНР выздоровели более 93% заболевших COVID-19. Всего в Китае эпидемия унесла жизни уже 4 632 человек, смертность в среднем по стране составила 5,59%. Власти Поднебесной 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
В США зарегистрирован первый в стране случай заражения COVID-19 домашних животных. Инфекцию, как сообщает американский Минсельхоз, подхватили две кошки. У животных проявляются симптомы респираторного заболевания, но прогнозы хорошие — пушистые пациентки уже скоро могут поправиться.
Предположительно, они заразились от домочадцев. Но по-прежнему точно не известно, могут ли люди заболеть от контакта со своими питомцами. Всего в Штатах коронавирус диагностирован почти у 900 тысяч человек.
Непростая ситуация и в Европе. В ряде стран не хватает медицинского оборудования. Поэтому Вашингтон уже в ближайшее время отправит по 500 аппаратов ИВЛ во Францию, Испанию и Италию. Об этом заявил Дональд Трамп. Также американский президент пообещал помощь больницам Мексики.
Тем временем, власти Германии уже отменили шествие «Бессмертного полка» в Берлине на 9 мая. В акции планировали принять участие десять тысяч человек. Сейчас решается вопрос о ее переносе. Ну а пока немецкие ученые готовятся к испытаниям вакцины от коронавируса на людях. В эксперименте будут участвовать 200 добровольцев от 18 до 55 лет.
Между тем, у мусульман всего мира сегодня начинается священный месяц Рамадан. Время строгого поста и усиленной молитвы. Из-за COVID-19 российские мечети будут закрыты. Проповеди предлагается слушать онлайн.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве за сутки от коронавируса скончались 27 человек. За последние сутки в России коронавирус подтвердили у 5236 человек. Всего с начала распространения COVID-19 в нашей стране зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заболевания.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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