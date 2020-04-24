Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что фонд будет поддерживать страны и сектора экономики, наиболее пострадавшие от карантинных мер во время пандемии коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ralph Peters via www.imago-image, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В мире число жертв COVID-19 приближается к 200 тысячам, количество зараженных перевалило за 2,7 миллиона. Лидирует в антирейтинге США, а вот цифры из Европы внушают осторожный оптимизм — кажется, эпидемия пошла на спад. У лидеров ЕС наконец появилось время обсудить — что делать дальше.

Европейскую экономику на экстренном виртуальном саммите, в четверг, пытались спасти лидеры ЕС. Пока решено выделить 540 миллиардов евро, программа помощи будет запущена 1 июня. Об этом на итоговой пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что готова и «дорожная карта» выхода из кризиса.

«Определены важнейшие принципы и приоритетные сектора действий. Это — полностью функционирующий единый рынок, беспрецедентные усилия в области инвестиций, глобальные действия против коронавируса и хорошо функционирующая система управления», — сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Кроме того, лидеры ЕС решили создать «Фонд восстановления после пандемии». Но кто будет его финансировать — не ясно. Ведь, речь может идти о двух триллионах евро. Это в том случае, если экономика еврозоны упадет на 15% — таков худший сценарий. «Фонд» потребует вложения от всех участников ЕС, но чем страна богаче — тем вклад больше. А это неизбежно приведет к новым финансовым спорам внутри Евросоюза.

В свою очередь, выступая перед Бундестагом, немецкий канцлер Ангела Меркель как бы заранее остудила финансовые претензии коллег — заявила, что не знает, когда восстановится экономика Германии.

Меркель поблагодарила чиновников от здравоохранения, которые не допустили переполненности больниц. По словам канцлера, в Германии видели, как медики в других странах не справлялись с потоком пациентов — но на немецкой земле до этого не дошло.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство утвердило предложенную Путиным программу льготной ипотеки. Взять жилищный кредит со ставкой 6,5% годовых можно для покупки жилья в новостройках.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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