Российские вакцины против COVID-19 внесены ВОЗ в перечень перспективных
Шесть из девяти перспективных препаратов в России разработаны в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Девять вакцин против COVID-19 разработанных в России включены всемирной организацией здравоохранения в перечень перспективных!
Это шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и три вакцины других научных лабораторий. Работа над ними включает как наш, так и мировой опыт борьбы с другими опасными инфекциями.
На сегодняшний день насчитывается 83 экспериментальные вакцины. 77 из них на стадии доклинических исследований.
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