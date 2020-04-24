Российские вакцины против COVID-19 внесены ВОЗ в перечень перспективных

Девять вакцин против COVID-19 разработанных в России включены всемирной организацией здравоохранения в перечень перспективных!

Это шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и три вакцины других научных лабораторий. Работа над ними включает как наш, так и мировой опыт борьбы с другими опасными инфекциями.

На сегодняшний день насчитывается 83 экспериментальные вакцины. 77 из них на стадии доклинических исследований.

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