Инцидент произошел 22 апреля на улице Коненкова на северо-востоке столицы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Московская полиция начала проверку по факту драки между таксистом и пассажиркой из-за QR-кода. Инцидент произошел 22 апреля на улице Коненкова на северо-востоке столицы.

Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, в правоохранительные органы с заявлениями обратились оба участника потасовки.

«22 апреля в отдел МВД России по району Бибирево Москвы поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта и принято процессуальное решение», — сказал Владимир Васенин.

5-tv.ru

Помимо прочего, в обстоятельствах конфликта начал разбираться Следственный комитет.

Сервис «Яндекс. Такси» между тем опроверг информацию, что водитель якобы избивший девушку выполнял заказ агрегатора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксист избил девушку из-за того, что не смог считать ее QR-код.

Тема:
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