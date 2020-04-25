Почти 700 россиян вылечились от коронавируса за сутки

Российские врачи выписали за последние сутки 682 человека, госпитализированных с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека <…> За весь период выписано по выздоровлению по России — 6250», — говорится в сообщении.

Наибольшее число выздоровевших за последний день зафиксировано в Москве — 312 человек. На втором месте с большим отрывом расположился Санкт-Петербург — 49. За ним следует Московская область — 27. Ситуация по всем регионам выглядит следующим образом.

Москва — 312

Санкт-Петербург — 49

Московская область — 27

Оренбургская область — 23

Пензенская область — 24

Республика Северная Осетия-Алания — 17

Нижегородская область — 15

Краснодарский край — 14

Республика Чувашия — 14

Белгородская область — 12

Республика Ингушетия — 11

Республика Татарстан — 11

Свердловская область — 11

Тюменская область — 10

Тверская область — 9

Приморский край — 9

Тамбовская область — 8

Мурманская область — 6

Рязанская область — 6

Ставропольский край — 6

Кабардино-Балкарская Республика — 6

Новгородская область — 6

Забайкальский край — 6

Ханты-Мансийский автономный округ — 5

Сахалинская область — 5

Тульская область — 4

Пермский край — 4

Ярославская область — 4

Саратовская область — 4

Астраханская область — 4

Красноярский край — 3

Калужская область — 3

Самарская область — 3

Алтайский край — 3

Вологодская область — 3

Республика Калмыкия — 3

Брянская область — 2

Курская область — 2

Кировская область — 2

Липецкая область — 2

Волгоградская область — 2

Челябинская область — 2

Иркутская область — 2

Хабаровский край — 1

Калининградская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Республика Карелия — 1

Севастополь — 1

Курганская область — 1

Чукотский автономный округ — 1

Ненецкий автономный округ — 1

В России идет одно из самых всеохватывающих тестирований на коронавирус в мире. По состоянию на 25 апреля, в стране провели более 2,7 миллиона тестов; 169 тысяч за последние сутки. Из-за роста числа заболевших наиболее ощутимые ограничения пока потребовались только Москве и Московской области. При этом в Минкомсвязи работают, чтобы иметь возможность ввести режим электронных пропусков в виде QR-кодов еще в 21 регионе.

Как сообщал 5-tv.ru, плюсы режима электронных пропусков ранее доступно объяснил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в российской столице и американском Нью-Йорке начало эпидемии коронавируса было примерно одинаковым. Сейчас же в американском мегаполисе COVID-19 бушует по самому жесткому сценарию. Власти США даже были вынуждены ввести войска в Нью-Йорк.

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