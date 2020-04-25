Почти 700 россиян вылечились от коронавируса за сутки
Всего COVID-19 успешно переболели 6250 граждан РФ.
Фото: www.globallookpress.com
Российские врачи выписали за последние сутки 682 человека, госпитализированных с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека <…> За весь период выписано по выздоровлению по России — 6250», — говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших за последний день зафиксировано в Москве — 312 человек. На втором месте с большим отрывом расположился Санкт-Петербург — 49. За ним следует Московская область — 27. Ситуация по всем регионам выглядит следующим образом.
Москва — 312
Санкт-Петербург — 49
Московская область — 27
Оренбургская область — 23
Пензенская область — 24
Республика Северная Осетия-Алания — 17
Нижегородская область — 15
Краснодарский край — 14
Республика Чувашия — 14
Белгородская область — 12
Республика Ингушетия — 11
Республика Татарстан — 11
Свердловская область — 11
Тюменская область — 10
Тверская область — 9
Приморский край — 9
Тамбовская область — 8
Мурманская область — 6
Рязанская область — 6
Ставропольский край — 6
Кабардино-Балкарская Республика — 6
Новгородская область — 6
Забайкальский край — 6
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Сахалинская область — 5
Тульская область — 4
Пермский край — 4
Ярославская область — 4
Саратовская область — 4
Астраханская область — 4
Красноярский край — 3
Калужская область — 3
Самарская область — 3
Алтайский край — 3
Вологодская область — 3
Республика Калмыкия — 3
Брянская область — 2
Курская область — 2
Кировская область — 2
Липецкая область — 2
Волгоградская область — 2
Челябинская область — 2
Иркутская область — 2
Хабаровский край — 1
Калининградская область — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Республика Карелия — 1
Севастополь — 1
Курганская область — 1
Чукотский автономный округ — 1
Ненецкий автономный округ — 1
В России идет одно из самых всеохватывающих тестирований на коронавирус в мире. По состоянию на 25 апреля, в стране провели более 2,7 миллиона тестов; 169 тысяч за последние сутки. Из-за роста числа заболевших наиболее ощутимые ограничения пока потребовались только Москве и Московской области. При этом в Минкомсвязи работают, чтобы иметь возможность ввести режим электронных пропусков в виде QR-кодов еще в 21 регионе.
Как сообщал 5-tv.ru, плюсы режима электронных пропусков ранее доступно объяснил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в российской столице и американском Нью-Йорке начало эпидемии коронавируса было примерно одинаковым. Сейчас же в американском мегаполисе COVID-19 бушует по самому жесткому сценарию. Власти США даже были вынуждены ввести войска в Нью-Йорк.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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