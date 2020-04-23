Собянин: мы не хотим развития сценария ввода войск в Москву

Власти Москвы не хотели бы развития ситуации, при которой в рамках борьбы с распространением коронавируса приходится вводить войска — как это произошло в ряде зарубежных стран. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Так, как действуют во многих других, не везде, но во многих других крупных городах, ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются москвичи», — отметил он.

Градоначальник также сравнил эпидемиологическую обстановку в российской столице и в Нью-Йорке. По его словам, сроки начала эпидемии в этих городах были примерно одинаковые.

«Тем не менее в Нью-Йорке уже почти месяц бушует пандемия. И по самому жесткому сценарию», — добавил Собянин.

По состоянию на 23 апреля, московские врачи вылечили от коронавируса еще 181 человека. Власти столицы надеются в разы увеличить количество выздоровевших за счет использования донорской плазмы крови и разработок в области применения гелия.

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