В Кузбассе запустят систему электронных пропусков с 5 мая

Систему электронных пропусков готовят к запуску с 5 мая в Кузбассе. Об этом в обращении к гражданам региона сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, до 4 мая включительно на территории всего региона будет продолжать действовать режим повышенной готовности. В связи с распространением по области коронавируса власти вынуждены принять новые меры безопасности.

«На территории Кузбасса продолжает действовать рекомендация по самоизоляции. Во всех районах, без исключения. Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая», — сказал Цивилев.

Кроме того, глава Кемеровской области напомнил гражданам, что от их сознательности и соблюдения мер предосторожности по борьбе с COVID-19 будет зависеть срок дальнейших ограничений. На 25 апреля в Кузбассе зарегистрировано 103 случая заболевания коронавирусом. Одиннадцать пациентов выздоровели, один умер.

Напомним, 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на все регионы России. 5-tv.ru ранее разъяснял, зачем необходимо введение цифровых пропусков еще в 21 регионе РФ.

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