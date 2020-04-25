Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Соответствующие предложения должны представить в правительство Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Russian Government

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщается на сайте российского правительства, соответствующие предложения должны представить Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении Кабмина.

Отмечается, что поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина должно быть выполнено ведомствами к 30 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство утвердило предложенную Путиным программу льготной ипотеки.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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