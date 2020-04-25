Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Соответствующие предложения должны представить в правительство Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Russian Government
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщается на сайте российского правительства, соответствующие предложения должны представить Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.
«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении Кабмина.
Отмечается, что поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина должно быть выполнено ведомствами к 30 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство утвердило предложенную Путиным программу льготной ипотеки.
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