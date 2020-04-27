Как снизить риск заражения коронавирусом при походе в магазин — советы МЧС
Специалисты подготовили новые рекомендации по поведению в местах массового скопления людей в период пандемии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям подготовил рекомендации для граждан на тему поведения в магазинах в период распространения коронавируса. Об этом сообщают ТАСС.
Так, специалисты советуют россиянам заходить в торговые точки только в защитной маске. Она не нужна на открытом воздухе, если поблизости нет других людей. Также по возможности нужно использовать перчатки. При этом даже в них не следует касаться лица руками, в особенности после прикосновения к корзинке или тележке.
В МЧС советуют идти в супермаркет в то время, когда там меньше всего посетителей и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. При покупке желательно использовать безналичный расчет, чтобы минимизировать контакт с кассиром и избежать прикосновений к банкнотам.
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