Двух липецких врачей уволили за халатность, повлекшую распространение коронавируса
Работы лишились замруководители двух больниц в Липецке и старшая медсестра.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Заместители руководителей двух больниц в Липецке и старшая медсестра были уволены из-за халатности и нарушения правил при работе с людьми, зараженными коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.
«Ряд кадровых решений принят в отношении липецких медиков, которые не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы лишились заместитель главного врача и старшая медсестра Липецкой горбольницы № 4, а также заместитель главного врача Липецкой областной клинической больницы. Их халатность привела к заносу коронавирусной инфекции COVID-19 в некоторые отделения названых больниц.
«Чтобы избежать распространения инфекции, были приняты противоэпидемические меры. В частности, в областной больнице закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в четвертой горбольнице Липецка также временно закрыто отделение пульмонологии», — сообщили региональные власти.
По данным на 27 апреля, в Липецкой области коронавирусом заражены 330 человек, вылечились от инфекции 65 пациентов, двое — скончались.
Как сообщал 5-tv.ru, всего в России число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 87 тысяч человек. По этому показателю Россия обошла Китай, где зарегистрировано чуть меньше 84 тысяч случаев COVID-19.
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